REGGIO EMILIA – La Reggiana non va oltre lo zero a zero in casa del Grosseto. I padroni di casa giocano una buona partita e i granata non riescono a trasformare in gol la loro supremazia di gioco esibita in campo che, purtroppo, non ha mai prodotto vere e proprie palle gol. Il pareggio del Cesena lascia la distanza inviarata, tre punti, fra i granata capolista e la squadra romagnola in attesa della partita dell’Ancona che, tuttavia, è a cinque punti dalla Reggiana. Gli uomini di Diana torneranno in campo martedì 19 alle 21 allo Stadio Città del Tricolore per affrontare l’Ancona Matelica.

Primo tempo

La prima vera occasione di gioco è al ’10 per i granata. Buona trama degli ospiti con il traversone di Radrezza da destra che pesca Cauz sul secondo palo, l’ex Lecco cerca il suggerimento e non la soluzione in porta. Poi Neglia commette fallo in attacco. Al 13’ ecco il Grosseto con un affondo di Raimo che salta due avversari, si accentra e tira alzando troppo la traiettoria.

Gli ospiti rispondono con il tiro dal limite di Muroni, parato a terra da Barosi. Al 16’ prima vera occasione per i padroni di casa: Vrdoljak lancia in profondità Arras che salta la difesa e prova prova a toccare di prima ma Voltolini lo travolge. Per il direttore di gara l’intervento è regolare. Il Grosseto gioca una buona partita chiudendo tutte le linee di gioco ai granata ed è pericoloso con le ripartenze. Si va al riposo con le reti inviolate.

Secondo tempo

A inizio ripresa parte bene Grosseto che colpisce di testa con Siniega, ma il pallone finisce di poco a lato. Un minuto dopo è il nuovo entrato De Silvestro, con un tiro da fuori, a sfiorare il vantaggio. Alla mezz’ora Cretella è bravo a far partire l’azione e poi a concluderla, con un tiro da fuori che impensierisce la difesa granata. Al 31’ è bravo Semeraro in scivolata a spezzare una manovra pericolosissima della Reggiana. Finisce zero a zero.

Il tabellino

US GROSSETO 0

AC REGGIANA 0

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Cretella, Ciolli, Semeraro, Vrdoljak (dal 23’ st Piccoli) Moscati (dal 32’ pt Dell’ Agnello), Serena (dal 33’ st Salvi), Ghisolfi (dal 1’ st De Silvestro), Siniega, Arras (dal 23’ st Fratini).

A disposizione: Di Bonito, Marigosu, Verduci, Biancon, Artioli.

Allenatore: sig. Lamberto Magrini.

AC REGGIANA: Voltolini, Rozzio, Camigliano, Cigarini (dal 33’ st Rossi), Neglia (dal 20’ st Anastasio), Libutti (dal 20’ st Guglielmotti), Radrezza (dal 20’ st Zamparo), Cauz (dal 1’ st Luciani), Sciaudone, Lanini, Muroni.

A disposizione: Marconi, Scappini, Sorrentino, Chiesa, Laezza.

Allenatore: sig. Aimo Diana.

DIRETTORE DI GARA: sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (SA) con Assistenti il sig. Santino Spina di Palermo e il sig. Marco Porcheddu di Oristano; IV ufficiale di gara: sig. Luca Zucchetti di Pistoia.

NOTE: Ammoniti: Cretella (G), Dell’ Agnello (G), Anastasio (R), Fratini (G), Magrini (G), Camigliano (R), Piccoli (G). Calci d’angolo 1-7.