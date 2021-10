Raggirata su Marketplace di Facebook: denunciati

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Raggirata su Marketplace di Facebook: un 22enne di Napoli e un 47enne di Siena sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in truffa. Una 21enne di S. Ilario cercava un iPhone e, navigando sulla rete, si è imbattuta in un annuncio pubblicato su Marketplace di Facebook relativo a quel modello a un prezzo di 250 euro.

Grazie all’utenza telefonica indicata nell’annuncio si è quindi messa in contatto con l’inserzionista definendo l’acquisto dell’iPhone per 250 euro. Come indicato dalla venditrice, ha quindi provveduto al pagamento dell’importo richiesto ricaricando l’Iban di una carta di credito prepagata per poi attendere quanto acquistato. Non ricevendo l’iPhone e nell’impossibilità di contattare le venditrice che, nel frattempo, non gli rispondeva più, la vittima, la 21enne ha sporto denuncia ai carabinieri del paese.

I militari, al termine delle indagini, sono risaliti all’intestatario dell’utenza telefonica, un 22enne abitante a Napoli, e all’intestatario della carta prepagata, un 47enne residente in provincia di Siena. I due sono risultati essere complici della truffatrice e per questo sono stati denunciati per concorso in truffa. Le indagini stanno ora proseguendo per risalire all’autrice materiale del raggiro che i carabinieri contano di poter identificare presto attraverso la stretta cerchia di ferequentazioni e amicizie dei due indagati.