Prende a sprangate l’auto dell’ex fidanzata e del compagno: arrestato

REGGIO EMILIA – Un 31enne è stato arrestato ieri sera in via Tassoni per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza privata, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. E’ successo verso le 20,25 quando gli agenti della squadra volanti sono andati sul posto, perché una donna aveva segnalato alla centrale che era inseguita dal suo ex compagno.

La donna era in auto con il suo compagno, un albanese di 30 anni, seguita dall’auto dell’ex, una Fiat Punto di colore nero. Poco dopo gli agenti hanno intercettato l’auto della donna che ha detto loro che la Punto nera condotta dall’ex compagno si era dileguata poco prima.

La coppia ha detto agli agenti che, mentre percorrevano via Tassoni, avevano visto l’auto dell’ex compagno della donna, che li seguiva e, per timore che li raggiungesse, avevano aumentato la velocità. Lo stesso aveva fatto l’inseguitore che li aveva affiancati e poi, con una manovra brusca, gli aveva bloccato la strada imponendogli di fermarsi. A quel punto il 31enne era sceso dall’auto brandendo un oggetto di ferro con cui aveva colpito l’auto dell’ex compagna, infrangendo prima il finestrino lato guidatore e poi il parabrezza.

L’albanese, in preda al panico, aveva inserito la retromarcia per divincolarsi dal blocco creatogli dall’altra auto e poi era fuggito su via Tassoni verso Albinea. L’aggressore era risalito a bordo della sua auto per riprendere l’inseguimento che era poi continuato in direzione di Reggio Emilia centro. A quel punto verso le due auto sono arrivate anche le pattuglie della polizia che li hanno fermati.

L’aggressore, incurante della presenza degli agenti, è sceso dal suo mezzo e si è diretto verso la coppia. I poliziotti si sono messi in mezzo e lo hanno invitato, più volte, a ritrovare la calma e ad indietreggiare. L’uomo ha iniziato ad inveire nei confronti degli agenti dell’albanese, cercando in tutti i modi di divincolarsi per poter raggiungere la coppia. “Ti ammazzo, non scappi”, “prima o poi ti ammazzo”, ha detto all’albanese.

Poi ha cercato anche di avvicinarsi all’ex compagna, ma è stato di nuovo fermato. Il 31enne è stato poi portato in questura, perché era privo di documenti e, dopo essere stato identificato, è stato arrestato e denunciato.