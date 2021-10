Paga trans con carta di credito della mamma: denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Paga prostituta con carta di credito della mamma: 50enne denunciato dai carabinieri per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Le prestazioni sessuali erano state pagate con Gift Card Amazon acquistate sul sito.

Tutto è iniziato quando l’uomo ha accompagnato l’anziana madre per denunciare l’indebito utilizzo della carta di credito che aveva utilizzato lui stesso per prestazioni sessuali consumate con un trans che erano state pagate con Gift Card Amazon. Il 34enne brasiliano le aveva utilizzate per comprare generi alimentari, scarpe, occhiali da sole, telefono cellulare e asciugatrice portatile per un controvalore di circa 700 euro.

Probabilmente il 50enne riteneva che la denuncia della madre fosse una mera formalità, ma, successivamente, a distanza di alcuni mesi, è stato convocato in caserma dai carabinieri di San Polo che, al termine delle indagini, lo hanno denunciato con l’accusa di indebito utilizzo di carte che abilitano al pagamento, aggravato dalla continuazione del reato.