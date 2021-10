Noleggia monopattini elettrici con il bancomat dell’amica: denunciata

GATTATICO (Reggio Emilia) – Noleggia monopattini elettrici con il bancomat dell’amica: 21enne denunciata dai carabinieri di Gattatico con l’accusa di indebito utilizzo di carte abilitate a pagamenti elettronici.

Vittima e indagata, insieme a un’altra amica estranea ai fatti, nel settembre del 2020 si sono ritrovate effettuando l’iscrizione su una piattaforma che gli consentiva di poter noleggiare dei monopattini. Hanno quindi effettuato le procedure comuni per tutti gli operatori dei monopattini elettrici: hanno scaricato l’app nei rispettivi cellulari e si sono iscritte inserendo i dati dei rispettivi bancomat.

Sarebbe stata questa la circostanza, stando alle indagini dei carabinieri di Gattatico, in cui la 21enne di Parma sarebbe entrata in possesso dei dati della 20enne reggiana che ha utilizzato nella fase della registrazione. In questo modo tutti i noleggi effettuati dalla 21enne sono stati addebitati sul bancomat dell’amica. Tutto è andato liscio per diversi mesi fino a quando la 20enne di Gattatico si è accorta che alcune centinaia di euro che le erano state addebitate per una ventina di noleggi di monopattini, in varie città italiane, che non erano stati da effettuati da lei.

La giovane si è rivolta ai carabinieri di Gattatico. Grazie alla collaborazione dell’operatore che erogava i servizi i militari sono risaliti alla 21enne che è stata denunciata.