Motociclista aggredisce 60enne che lo filma e lo manda all’ospedale

ALBINEA (Reggio Emilia) – Motociclista aggredisce 60enne che lo filma, gli spacca il cellulare e lo manda all’ospedale: 21enne reggiano denunciato per lesioni personali dai carabinieri di Albinea. Secondo quanto denunciato ai carabinieri dal 60enne i fatti si sarebbero verificati domenica pomeriggio in località Scaparra ad Albinea. L’uomo era in un podere di proprietà della madre quando ha visto il centauro circolare in maniera ritenuta pericolosa a bordo del suo mezzo e ha iniziato a filmarlo.

Il giovane, notando che il 60enne lo stava riprendendo con il cellulare, secondo quanto denunciato si è diretto a forte velocità contro l’uomo, lo ha raggiunto e lo ha aggredito. Tra i due è anata una colluttazione nel corso della quale il 60enne, per difendersi, ha colpito il giovane con un bastone senza tuttavia riuscire ad avere la meglio dato che è stato fatto cadere a terra dal centauro. In seguito alla caduta ha riportato la frattura alla mano. In seguito agli accertamenti, condotti dai carabinieri di Albinea il motociclo, privo di targa e copertura assicurativa, è stato sequestrato.