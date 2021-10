Malore improvviso uccide giovane padre di due figli

SAN MARTINO IN RIO (Correggio) – Sabato scorso un malore improvviso ha strappato alla vita, a soli 36 anni, Nazzareno Zanni, di San Martino in Rio. “Nazza”, come era da tutti chiamato, esperto soccorritore di Croce Rossa ha mosso i primi passi nel comitato di Correggio, proseguendo il percorso formativo a Bologna per poi divenire dipendente nel comitato di Scandiano.

Il presidente del comitato della bassa reggiana, Marco Gemmi, con la voce strozzata dal pianto, lo ricorda come un grande amico con cui ha passato serate indimenticabili, un vero e proprio concentrato di energia e il premuroso compagno della moglie Elena e dei due piccoli figli. Resta il ricordo e il rimpianto del tanto che avrebbe potuto fare.