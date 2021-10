Luzzara, operaio rimane ferito a un braccio

LUZZARA (Reggio Emilia) – Nuovo incidente sul lavoro in pochi giorni in provincia di Reggio Emilia. E’ successo oggi a Luzzara dove un operaio di 43 anni è rimasto ferito ad un braccio in un’azienda metalmeccanica. L’infortunio si è verificato in seguito alla caduta dall’alto di materiale utilizzato per le lavorazioni della ditta. Soccorso dai sanitari inviati dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non è in pericolo di vita.