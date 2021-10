Lavoro, nuovo infortunio: grave un operaio

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Nuovo infortunio sul lavoro in provincia di Reggio Emilia. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio in un’azienda di Novellara che lavora lamiere, in via Nova, dove un uomo di 56 anni si è ferito mentre lavorava nel magazzino. L’operaio stava manovrando, con una gru guidata da un telecomando, delle lastre ferrose e una l’ha colpito alla testa e alle gambe. Il 56enne è stato trasportato all’ospedale di Reggio in “codice rosso”. Sul posto i carabinieri della stazione locale e il personale del servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ausl.