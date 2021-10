Lavoro, al via iniziative per avvicinare gli studenti

REGGIO EMILIA – Orientamento, educazione all’imprenditorialità, transizione verso il mondo del lavoro e acquisizione di competenze trasversali. Sono questi i temi al centro del calendario di iniziative organizzato dalla Camera di commercio per gli studenti delle scuole superiori di Reggio Emilia.

“Gli ultimi due anni segnati dal Covid 19 – sottolinea il Commissario straordinario dell’ente Stefano Landi – sono stati particolarmente difficili per il mondo della scuola, che ha dovuto fare i conti, tra l’altro, con la formazione a distanza e tutte le conseguenti criticità”.

La crisi “pandemica, contemporaneamente, ha imposto, in tutti gli ambiti, cambiamenti e innovazioni che hanno riguardato anche le competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro”, aggiunge. Per questo, prosegue Landi, “oggi è a maggior ragione fondamentale favorire l’incontro della domanda con l’offerta di lavoro, per garantire la ripresa e la possibilità di inserimento al lavoro in un tessuto imprenditoriale che nel frattempo è stato segnato da rilevanti cambiamenti”.

Le proposte non si rivolgono solo agli studenti delle scuole superiori. A quelli degli ultimi anni delle scuole medie è infatti una apposita guida che propone ai ragazzi una panoramica sui vari percorsi di studi superiori presenti in provincia, offrendo loro inoltre una chiave di lettura sull’occupabilità nelle aziende del territorio. Altri eventi dedicati ai giovani saranno organizzati con le società sportive e la comunità di San Patrignano, i cui ex ospiti parleranno del loro recupero. Sono infine previsti percorsi di certificazione delle competenze acquisite in ambito digitale e nella meccatronica per un “più efficace rapporto tra domanda e offerta di professionalità”.

Le proposte sono consultabili sul sito della Camera di Commercio