REGGIO EMILIA – Coopservice rinnova la collaborazione con la Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 e che avrà il suo fulcro nell’Auditorium Parco della Musica. Per sua stessa natura, la Festa del Cinema è una sintesi tra incontri ravvicinati con autori e attori del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, una programmazione di qualità e una fruizione popolare, dove il pubblico gioca la parte del protagonista.

Garantire elevati livelli di sicurezza per tutta la durata della manifestazione è un aspetto cruciale dell’organizzazione. Per questa ragione, il team di esperti di security di Coopservice elabora ogni anno specifici piani di sicurezza capaci di coniugare gli obiettivi di protezione e vigilanza sull’insediamento e sui beni con gli obiettivi di tutela della salute, diventati prioritari per limitare la diffusione della pandemia, adottando tutte le misure di prevenzione e contrasto necessarie per assicurare il corretto svolgimento degli eventi in programma.

Ogni soluzione di sicurezza è frutto di un’analisi scrupolosa dei rischi condotta da professionisti certificati e sviluppata attraverso un esame accurato delle caratteristiche dei luoghi da proteggere, delle minacce e degli impatti, ed una valutazione approfondita della vulnerabilità delle difese fisiche, elettroniche e procedurali, al fine di generare il piano con le contromisure da attivare per garantire i più elevati standard di sicurezza.

Coopservice può vantare oltre 40 anni di esperienza nella vigilanza privata ed oggi è uno dei principali player nel settore della sicurezza con 21 sedi operative, 10 centrali operative in rete (di cui 2, inclusa la Centrale Operativa di Roma, certificate secondo la norma UNI 50518), oltre 2.000 guardie giurate sul territorio, più di 30.000 impianti di allarme collegati, una flotta di mezzi operativi che supera i 400 veicoli.

Eroga tutti i servizi di vigilanza direttamente nelle province di sette regioni ed in tutta Italia grazie ad una fitta rete di istituti di vigilanza convenzionati ex art. 115 T.U.L.P.S. Sono i numeri della linea Security Services di Coopservice S.Coop.p.A., un’azienda di servizi integrati di facility con un fatturato di gruppo superiore a 1 miliardo di Euro e oltre 25.000 dipendenti in Italia e nel mondo.