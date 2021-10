REGGIO EMILIA – Finisce 2-2 il match tra Pontedera e Reggiana. Alla fine il pareggio consente ai granata di tornare soli in testa alla classifica con 25 punti a +1 sul Cesena. Diana schiera il consueto 3-4-1-2 nel quale tocca a Rosafio supportare la coppia d’attacco formata da Neglia e Zamparo. Sono in panchina Lanini e Radrezza.

La Reggiana costruisce la prima occasione da gol al 12′ dopo una discesa di Rosafio a sinistra conclusa da un cross morbido che per poco non beffa Sposito. Granata di nuovo pericolosi al 28′ ma Rosafio calcia alto con il sinistro da buona posizione. Al 36′ si vede il Pontedera: discesa di Catanese a destra e cross per la testa di Magnaghi con palla alta di poco sopra la traversa.

Foto 2 di 2



Al 38′ i padroni di casa passano in vantaggio: rinvio sbagliato di Sciaudone, la palla viene recuperata dal Pontedera, tacco di Milani che da il via ad un’azione tutta di prima dei padroni di casa conclusa da un tiro da fuori area di Benedetti respinto da Voltolini sui piedi di Magnaghi che non sbaglia. Uno a zero per il Pontedera.

Al 42′ Sciaudone prova a farsi perdonare l’errore in disimpegno, ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete.

La ripresa si apre con un doppio cambio nelle file della Reggiana: fuori Guglielmotti e Sciaudone, dentro Anastasio e Radrezza. Gli uomini di Diana pareggiano al 55′: passaggio di Cigarini per Rossi, la cui conclusione in diagonale è respinta da Sposito sui piedi di Zamparo per un tap-in facile facile che vale l’uno a uno. Al 63′ il Pontedera ritorna in vantaggio: azione iniziata da Caponi al limite dell’area granata, palla a Benedetti che si fa quasi tutto il campo prima di scaricare per Milani, uno-due nello stretto e tocco proprio per Caponi che batte Voltolini con un diagonale.

La Reggiana pareggia i conti al 74′ con Zamparo, che spiazza Sposito dagli undici metri. Il rigore era stato concesso per fallo di Benedetti (anche ammonito) su Lanini.

Il tabellino

US CITTA’ DI PONTEDERA 2

AC REGGIANA 2

MARCATORI: Magnaghi (P) al 38’ pt, Zamparo al 9’ st (R), 17’ st Caponi (P), Zamparo (R) al 28’ st (rig).

US CITTA’ DI PONTEDERA: Sposito, Milani, Caponi, Magnaghi, Barba (dal 30’ st Parodi), Catanese, Bakayoko, Espeche, Benedetti (dal 39’ st Mutton), Perretta, Matteucci.

A disposizione: Angeletti, Nicoli, Bardini, Shiba, Mattioli, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Regoli, De Ioannon.

Allenatore: sig. Ivan Maraia.

AC REGGIANA: Voltolini, Rozzio, Rossi, Camigliano, Rosafio (dal 20’ st Lanini), Cigarini, Neglia (dal 20’ st Sorrentino), Luciani, Zamparo (dal 39’ st Muroni), Guglielmotti (dal 1’ st Anastasio), Sciaudone (dal 1’ st Radrezza).

A disposizione: Marconi, Contessa, Scappini, Chiesa, Libutti, Cauz.

Allenatore: sig. Aimo Diana.

DIRETTORE DI GARA: sig. Davide Di Marco di Ciampino (RM) con Assistenti il sig. Federico Pragliola di Terni e il sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; IV ufficiale di gara: sig. Davide Moriconi di Roma 2.

NOTE: Ammoniti: Zamparo (R), Bardini (P), Caponi (P). Calci d’angolo 2-3.