REGGIO EMILIA – La Reggiana domina l’Ancona vincendo per 3-1 al Città del Tricolore con reti di Zamparo, Sorrentino e Scattini. I granata si confermano in testa alla classifica con tre punti sul Cesena e cinque sull’Ancona.

La Reggiana parte subito forte e colpisce un palo con un bel colpo di testa di Zamparo servito da Guglielmotti. Gli ospiti reagiscono con un gran tiro dalla distanza di Gasperi parato da Voltolini che, poco dopo, devia un colpo di testa di Guglielmotti che sfiora l’autogol. Ma i granata si scuotono subito con Avella che para un missile da fuori di Sciaudone. Poco dopo il portiere ospite è ancora decisivo su un colpo di testa di Rozzio su calcio d’angolo.

Nella ripresa Avella compie un altro miracolo deviando un destro da fuori area di Lanini con la punta delle dita. I granata dominano il secondo tempo e continuano a pressare e, alla fine, vanno in vantaggio con una grande azione di Lanini che fa secco un difensore, entra in area e serve al centro Zamparo che non sbaglia. Uno a zero per la Reggiana. L’Ancona, a un quarto d’ora dalla fine, resta in dieci per un brutto fallo di Moretti, appena entrato, su Luciani. Poi è Sorrentino, entrato al posto di Zamparo, a siglare di testa il due a zero su assist di Guglielmotti.

Sembra fatta, ma i padroni di casa commettono un’ingenuità e si fanno sorprendere da Sereni che, su un maldestro retropassaggio di testa, si avventa sulla palla e fulmina Voltolini. Ci pensa Scappini, al ’93, a chiudere la partita superando Avella in uscita e insaccando.

Il tabellino

REGGIANA – ANCONA MATELICA 3-1

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Cigarini, Rossi (87’Radrezza), Sciaudone (81’Muroni); Lanini (87’Scattini); Rosafio (59’Neglia), Zamparo (81’Sorrentino) All. Diana

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli (65’ Sereni), Del Sole (65’ Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: 62’ Zamparo, 86’ Sorrentino, 90′ Sereni, 93′ Scattini