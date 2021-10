Iren, compra Bosch Energy and Building Solutions Italy

REGGIO EMILIA – Attraverso la controllata Iren Smart Solutions, il Gruppo Iren ha sottoscritto oggi il contratto per acquisire il 100% del capitale sociale di Bosch Energy and Building Solutions Italy. Si tratta della divisione della multinazionale tedesca che opera nel settore dell’efficientamento energetico sia come energy service company (Esco), che nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e privati. Bosch Energy and Building Solutions Italy, che opera in prevalenza nel nord Italia, gestisce inoltre commesse nel settore ospedaliero, segmento di mercato in cui Iren Smart Solutions non è attualmente presente.

Il controvalore dell’acquisizione sarà valutato sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante dell’azienda acquisita, al momento della chiusura dell’operazione. Soddisfatto il presidente Iren Renato Boero che sottolinea: “L’operazione di crescita appena conclusa permette a Iren di espandere le attività offerte nell’ambito dell’efficienza energetica e di assumere un ruolo primario nel contesto nazionale, caratterizzato dalla volontà di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva”.

Iren, ricorda Boero, “si pone infatti come partner industriale di eccellenza nella riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato dei nostri territori, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dei consumi e all’abbattimento delle emissioni di Co2”. L’acquisizione, dice l’ad e direttore generale Gianni Vittorio Armani “ci permetterà di acquisire ulteriore know-how e di assumere maggiore rilevanza nel mercato dell’efficienza energetica che è uno dei pilastri del Pnrr”.