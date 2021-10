Infrastrutture parcheggio Mediopadana, avviato l’iter dei lavori

REGGIO EMILIA – Il servizio “Progettazioni complesse, reti e infrastrutture” del Comune di Reggio Emilia ha dato il via all’iter per l’affidamento dei lavori relativi alle “infrastrutture per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione Av Mediopadana”.

L’intervento, del valore di 352.000 euro, è parte di un più ampio pacchetto di opere (800.000 euro il valore totale) sostenuto dall’amministrazione con un mutuo acceso con Cassa depositi e prestiti. Come si legge in un atto degli uffici con la data dello scorso 5 ottobre “l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza bando” e “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Gli operatori da invitare alla procedura – si legge ancora nella determina – saranno a breve comunicati al servizio Appalti e contratti (Fonte Dire).