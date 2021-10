Il reddito di cittadinanza non basta, si dedica allo spaccio: arrestato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Il reddito di cittadinanza non basta e lui si dedica alla compravendita di stupefacenti: un 50enne di Correggio è stato arrestato il 6 ottobre scorso dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Due settimane fa era stato denunciato il figlio per lo stesso reato.

I carabinieri correggesi, allertati dal sospetto viavai registrato nel domicilio del 50enne, sono andati a casa dell’uomo per una perquisizione domiciliare, dato che avevano fondati motivo di ritenere che nell’appartamento l’uomo nascondesse degli stupefacenti. Infatti hanno trovato, nei vari capi di vestiario da uomo, 131 grammi di hascisc e 5.9 grammi di eroina. Oltre allo stupefacente è stato rinvenuto materiale utilizzato per la preparazione ed il confezionamento delle dosi, tra cui 4 bilancini, due coltelli con residui di hascisc nonché ritagli di buste di plastica, impiegate per il confezionamento delle singole dosi.

Quando è stata trovata la droga l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari che ha minacciato di morte. E’ stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e minacce a pubblico ufficiale. A fine settembre era finito nei guai il figlio che era stato fermato ai giardini pubblici del paese dove era stato trovato in possesso di una decina di dosi di hascisc che nascondeva nel borsello che portava a tracolla.