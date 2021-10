Il Bello e la Bella emiliana, ultimo casting show e poi i vincitori

REGGIO EMILIA – Sabato, al centro commerciale Kennedy, si terrà il casting show della sedicesima tappa de “Il Bello emiliano” e de “La Bella emiliana”, il concorso ideato dal fotografo Giuseppe Bucaria. Il casting show che debutterà con un defilè del Negozio Mercatopoli. Al temine della serata saranno consegnate le fasce.

Domenica, a Villa d’Este, saranno annunciati i vincitori del concorso che saranno divisi in due categorie. 1°Categoria La Bella Emiliana\Il Bello Emiliano Boy & Girl dai 18 ai 34 anni. 2°Categoria La Bella Emiliana\IL Bello Emiliano dai 35 ai 55 anni. Nella giornata verrà annunciato anche un nuovo concorso per il 2022 :”I Belli nipoti e nonni”.

L’evento a Villa d’Este inizierà alle 17 ed è aperto ad invito per rispettare le normative covid. La location di Villa d’Este si presta per l’esterno per chi non ha il Green Pass e l’interno per chi ha il Green Pass. I finalisti vinceranno 1.500 euro di servizio fotografico, un abito da sera, un viaggio e diversi altri gadget offerti dai diversi sponsor.

Dopo le 18 ci sarà un ricco buffet con musica d’ascolto per passare un pomeriggio attendendo lo spoglio delle votazioni. Verranno considerati i punti conquistati nei diversi casting-show che si sono svolti dal 2019 al 2021. Causa pandemia verranno considerati e aggiunti al punteggio della giuria punti acquisiti dai concorrenti per le fasce vinte e per le presenze nelle diverse serate che hanno visto continuare

questo evento regionale.

La premiazione avverrà intorno alle 20\20,30. Il fotografo organizzatore proprietario del concorso consegnerà una fascia: “la Bella Italiana 2022” come nuovo lancio del nuovo augurio di portare il concorso a livello nazionale. Verranno assegnate le fasce La Bella Emiliana\Il Bello Emiliano per le due categorie Senior & Boy and Girl. In aggiunta ci saranno alcune fasce per promuovere e gratificare i più votati.

Presenta all’esterno della villa Milena Casini detentrice del titolo 2019/2020, come il presentatore Pierluigi Panciroli che sarà all’interno del salone a presentare il concorso di bellezza.