Green pass, domani i movimenti contrari scendono in piazza

REGGIO EMILIA – I movimenti no Green Pass di Reggio Emilia hanno annunciato una nuova manifestazione per domani in centro storico. Un corteo muoverà da piazza Martiri del 7 luglio a partire dalle 17. Nel frattempo, fa sapere la Provincia di Reggio, il primo giorno in cui per i dipendenti era obbligatorio presentare il del certificato si è svolto senza intoppi.

Sul centinaio di controlli effettuati fino alle 14 ai due accessi della sede principale a Palazzo Allende e di quella distaccata in corso Garibaldi 26, tutti i lavoratori sono infatti risultati in regola. Le verifiche hanno interessato anche tutti coloro (tranne gli utenti) che per ragioni di lavoro sono entrati nelle due sedi della Provincia.

Nel numero dei controlli effettuati, che non hanno comportato code o ritardi nell’inizio del lavoro, non rientrano ovviamente i dipendenti in servizio all’esterno (come gli operatori stradali), quelli assenti per varie ragioni (malattia, ferie, permessi) e coloro che erano oggi operativi in smart working, non svolgendo attività di sportello o di ricevimento degli utenti.