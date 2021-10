Green pass, controlli Nas in ristoranti, bar e palestre

REGGIO EMILIA – Sono state 104 le ispezioni svolte in provincia di Reggio Emilia in altrettante attività – ristoranti, bar e palestre – per verificare il rispetto dell’obbligo del green pass. Dieci persone sono state multate per il mancato possesso del certificato. Le sanzioni amministrative contestate ai titolari che non osservavano le norme sono state invece 12, per un totale di 4.800 euro.