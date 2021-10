Gestore di un negozio sottrae denaro e merce per oltre 70mila euro

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Gestore di un punto vendita di computer sottrae denaro e merce per oltre 70mila euro: denunciato per appropriazione indebita un 30enne di Bibbiano. Il titolare della società se n’è accorto lo scorso maggio in seguito a una serie di riscontri contabili incrociati, che hanno accertato l’ammanco di denaro sottratto dai conti correnti della società, compensi per prestazioni lavorative mai eseguite ed appropriazione di merce di varia natura. L’uomo si è rivolto ai militari della stazione di Quattro Castella che, ricevuta la denuncia, hanno avviato una serie di accertamenti al termine dei quali hanno denunciato un 30enne di Bibbiano per appropriazione indebita.