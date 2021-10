REGGIO EMILIA – I gadget promozionali sono una strategia di marketing sempre vincente: sono in grado di far conoscere la tua attività a nuovi clienti e di fidelizzare quelli storici.

Esistono tantissimi tipi di omaggi aziendali, che possono essere distribuiti in qualsiasi occasione, che sia durante un evento o anche una fiera di settore. Un gadget è sicuramente un ottimo veicolo di promozione per la tua azienda: regalando oggetti utili e personalizzati con il logo della tua attività, i tuoi clienti, potenziali e storici, si ritroveranno ad utilizzare quotidianamente l’omaggio distribuito, promuovendo al tempo stesso il tuo brand.

Un gadget promozionale può essere anche un valido regalo aziendale da consegnare ai tuoi dipendenti, magari in previsione delle vacanze natalizie o di quelle estive. In questo modo, potrai dimostrare la tua riconoscenza per tutto il lavoro che svolgono e loro si sentiranno apprezzati e parte di un team.

Come realizzare un gadget promozionale

Per realizzare un perfetto gadget aziendale, in grado di pubblicizzare la tua attività, devi considerare soprattutto che il suo punto di forza maggiore coincide con la sua utilità. In questo modo, potrai esser certo che i tuoi clienti o dipendenti lo useranno per la vita di tutti i giorni, promuovendo al meglio il tuo brand.

Su StampaSi ci sono tantissimi tipi di gadget: non avrai difficoltà a trovare quello che sia in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Potrai scegliere tra magliette, borracce, chiavette USB, candele, zaini, peluche… Hai veramente l’imbarazzo della scelta! Tutti questi gadget possono essere personalizzati con il logo della tua azienda.

Personalizzare un omaggio promozionale è semplicissimo: scegli il modello che desideri acquistare, indica il quantitativo di merce e la tipologia di stampa, allegando il file con il logo o la frase da stampare.

I tempi di preparazione e consegna sono determinati dalla quantità di prodotto ordinato e dalla tipologia di lavoro selezionata per la personalizzazione. La spedizione standard è sempre gratuita ma puoi decidere di anticiparla pagando un esiguo surplus. Per qualsiasi esigenza, puoi contattare direttamente lo staff di StampaSi tramite numero di telefono, chat o e-mail, con i recapiti che trovi sul sito.

Shoppers personalizzate, un esempio di gadget promozionale utile e funzionale

Delle shoppers personalizzate con il logo della tua azienda sono dei gadget promozionali decisamente utili e funzionali. Distribuendole ai tuoi clienti, farai loro un regalo gradito, sostenibile e versatile. Possono essere utilizzate più volte, in diversi contesti e occasioni, durante la vita di tutti i giorni.

Lo spazio di stampa su una shopper è in grado di far risaltare al meglio il tuo logo, in modo che i tuoi clienti possano pubblicizzare la tua attività, trasportando magari la spesa o il necessario per affrontare una giornata di lavoro.

Sul sito Stampasi.it puoi trovare tantissimi modelli di shopper: hai quindi la possibilità di scegliere fra dimensioni, colori e tessuti diversi, dal cotone alla carta.

Utilizzandole per la vita di tutti i giorni, i tuoi clienti pubblicizzeranno la tua impresa ovunque: sui mezzi, sul proprio posto di lavoro, in palestra, catturando così l’attenzione anche di altri potenziali clienti.

Le shopper personalizzate con il tuo logo possono essere consegnate in qualsiasi occasione, che sia un evento o una fiera di settore, magari con dentro anche altri gadget con il tuo marchio. Puoi anche distribuirle in negozio, per riporre la merce acquistata dai tuoi clienti.

Scegli con attenzione il modello e il colore della shopper che intendi personalizzare: le giuste dimensioni e tonalità sono essenziali per far risaltare al meglio il tuo logo. Verifica il minimo d’ordine, indica il quantitativo di colore, la tipologia di stampa e procedi con l’acquisto: in pochissimo tempo, avrai ottenuto un perfetto gadget promozionale, utile ed ecologico!