Festa con 400 persone, “violate le norme Covid”: giovane denunciato

REGGIO EMILIA – Finisce ancora nei guai un giovane che, dallo scorso settembre, ha organizzato feste che, secondo quanto appurato dai carabinieri, sarebbero state in violazione delle norme anti covid, in diverse località della provincia di Reggio Emilia. L’ultimo evento, a cui hanno partecipato circa 400 persone risultate aver pagato anche un biglietto di ingresso, si è svolto domenica notte in un locale nei pressi del fiume Enza, a San Polo.

Il giovane che ha promosso la serata, dandone anche notizia sui social, è stato denunciato dai carabinieri per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e sanzionato amministrativamente, per un importo complessivo di 800 euro per le mancate autorizzazioni e per le violazioni alle norme sul covid (nessun distanziamento o controllo del green pass).

Il locale è stato chiuso. Il giovane è sempre lo stesso che, la settimana scorsa, aveva organizzato un altro evento a Quattro Castella (300 in quel caso i partecipanti). E un’altra festa, in cui erano sempre intervenuti i carabinieri, era stata imbastita prima ancora, alla fine dello scorso mese di settembre. Per entrambi gli episodi il giovane aveva ‘rimediato’ una denuncia (fonte Dire).