Elezioni, Vecchi: “Chi vince è il Pd”

REGGIO EMILIA – Per Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia che analizza a più ampio raggio il voto nazionale, “il dato che emerge chiarissimo da questa ampia tornata amministrativa è che il Pd e il centrosinistra hanno vinto. Lo hanno fatto nelle grandi città, a partire da Milano, Bologna a Napoli, quasi ovunque in Emilia-Romagna e anche in provincia di Reggio Emilia salutiamo con soddisfazione le affermazioni di Giorgio Zanni a Castellarano e di Paolo Fuccio a San Martino in Rio”.

Questa “è la prova – continua Vecchi – che la capacità di governare i territori non si improvvisa dall’oggi al domani e che le alchimie dell’ultim’ora di alcuni leader nazionali di centrodestra non pagano: la connessione con i propri cittadini è un patrimonio preziosissimo, lo è la capacità di saper tenere uniti pragmatismo e valori, la propensione ad allargare in modo inclusivo il campo di chi ha a cuore la comunità”.

Un dato “che trova ulteriore conferma dall’elezione netta alle suppletive per il Parlamento del segretario Pd Enrico Letta in Toscana”, viene sottolineato.

A tutti i sindaci del Pd e del centrosinistra che hanno vinto al primo turno, il primo cittadino di Reggio rivolge “le mie felicitazioni più sincere, e un in bocca al lupo altrettanto sentito a chi affronterà la sfida dei ballottaggi fra 15 giorni”.

Infine, Vecchi manifesta “stima e ammirazione” per “i tanti candidati giovani che si sono messi in gioco, che lo hanno fatto con abnegazione e voglia di dare un contributo alla propria collettività”. Per il sindaco, infatti, “Pd e centrosinistra saranno sempre più competitivi nella misura in cui avranno il coraggio e la lungimiranza di credere nei nostri ragazzi, nella loro visione di presente e di futuro. Coinvolgendoli e permettendo loro di essere protagonisti in prima persona si potranno affrontare le sfide che ci attendono con rinnovato entusiasmo e con fiducia”.