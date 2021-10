Elezioni il Pd: “Forte rammarico per il Comune di Ventasso”

REGGIO EMILIA – Esprimiamo soddisfazione per il successo nazionale del centro sinistra nelle elezioni amministrative e suppletive, con l’elezione di Enrico Letta. Anche nel nostro territorio riportiamo due importanti vittorie.

A Castellarano i numeri parlano da soli, con l’85% a favore di Giorgio Zanni a conferma della solidità della sua azione di governo. L’amministrazione uscente è stata premiata anche per la capacità di tenere insieme le esigenze del distretto ceramico e le nuove frontiere della sostenibilità e della transizione ecologica, come dimostra il nuovo impianto ad idrogeno.

A San Martino il buon governo, e non i toni urlati, ha avuto la meglio. La presenza di una lista di sinistra radicale ha rischiato di consegnare il comune alla destra, ma i cittadini hanno premiato il lavoro fatto, la serietà delle proposte e un’attitudine particolare del Sindaco Paolo Fuccio all’ascolto e alla vicinanza con i cittadini.

Forte è il rammarico invece per l’esito nel Comune di Ventasso. Evidentemente l’amministrazione ed il sindaco uscente, nonostante i risultati oggettivi, non hanno trovato la chiave giusta per entrare in sintonia con la comunità e per rendere consapevoli i cittadini di tutti i vantaggi della fusione.

Peraltro la presenza di due liste, entrambe riconducibili ad uno stesso fronte di centrosinistra, in un quadro nazionale che tende al bipolarismo, ha determinato una divisone che ha favorito la pur striminzita vittoria della destra, alla quale faremo un’opposizione responsabile nel rispetto del voto dei cittadini, ma ferma nel rappresentare i bisogni del territorio. Il nostro impegno sarà rivolto a ricostruire, nei prossimi cinque anni l’unità politica delle forze di centrosinistra, progressiste e civiche del Comune di Ventasso.

Per quanto riguarda Casina, Anna Fornili, giovane candidata, non ha vinto, ma ha messo in campo una compagine di giovani, di donne, di persone competenti e rappresentative di tutte le frazioni, in grado di costruire un’alternativa per il futuro di Casina all’altezza dei problemi di questo tempo.

A tutti i candidati esprimiamo il nostro ringraziamento per la disponibilità e l’impegno profusi in ciò che rappresenta il più alto servizio verso le proprie comunità.

Gigliola Venturini

Segretaria provinciale PD Reggio Emilia