Effetto vaccini, i contagiati sono un sesto rispetto a un anno fa

REGGIO EMILIA – Quaranta contagiati contro 246, 39 pazienti in isolamento domiciliare contro 232, un ricovero in terapia intensiva contro 7, 186 ricoverati contro 32. E’ il raffronto fra i numeri reggiani, relativi alla pandemia, del 30 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2021. Come si può vedere dal paragone con un anno fa emerge che i contagiati erano sei volte di più, più o meno come i pazienti in isolamento domiciliare. I ricoveri in terapia intensiva erano sette volte più alti e sei volte maggiori quelli in terapia non intensiva.

Se andiamo a vedere i dati regionali i contagi erano 1.763 contro i 409 di oggi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 119 contro i 31 di oggi e quelli in non intensiva erano 1.157 contro i 291 di oggi. I contagi in Regione sono quindi circa un quarto, i ricoverati in terapia intensiva un sesto e quelli in non intensiva circa un quarto.

Cosa è cambiato rispetto a un anno fa? Semplice. Sono intervenuti i vaccini. Fra l’altro bisogna considerare che la variante delta, più contagiosa, a ottobre dell’anno scorso non era ancora attiva e che quest’anno non veniamo da un lockdown così duro come quello della primavera del 2020.