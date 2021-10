Droga a domicilio: arrestato taxi driver della cocaina

VENTASSO (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno arrestato un moldavo di 27 anni accusandolo di portare la droga a domicilio. L’uomo era sotto controllo da parte dei carabinieri del nucleo operativo, di Castelnovo Monti e della stazione del paese che, grazie al monitoraggio di un suo cliente, ieri l’hanno notato arrivare a bordo di una moto nell’abitazione del giovane sorvegliata dai militari a Collagna.

Sceso dalla moto è entrato in casa e ha estratto dallo zainetto in suo possesso un cofanetto che ha posato sul tavolo. A questo punto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l’uomo accertando che, all’interno del cofanetto, c’erano due involucri che contenevano cocaina per un peso di 15 grammi. In disponibilità del moldavo anche due smartphone che sono stat sequestrati.