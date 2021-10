Cucciolotti maremmani cercano casa

REGGIO EMILIA – Sono quattro cucciolotti maschi, nati presumibilmente in maggio 2021, incrocio di pastore maremmano abruzzese. Cani di futura taglia medio grande che necessitano, per il carattere che svilupperanno da adulti, di adozioni consapevoli. Per chi fosse interessato precisiamo che è indispensabile vivere in una casa con giardino recintato, preferibilmente in contesti poco urbanizzati. Si trovano al Canile La Quiete di Castelnovo Sotto aperto su appuntamento: Gisella 349-818.96.27.