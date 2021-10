CORREGGIO (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno trovato, ieri mattina, degli oggetti per celebrare la messa che erano stati rubati al parroco di Correggio. Una pattuglia della stazione di Correggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha ispezionato un casolare abbandonato in via Santa Maria Maddalena a Fosdondo di Correggio e ha trovato, sul terreno adiacente la facciata ovest dell’immobile, della refurtiva.

I militari hanno recuperato una valigetta del tipo 24 ore contenente vari oggetti per celebrazioni ecclesiastiche (calici, acquasantiera, crocifisso, ampolline, ostie consacrate ecc…) e uno zaino con dentro due tuniche da sacerdote, delle quali una accompagnata da lettera con dedica “buon cammino, Alberto …”. Erano stati rubati la sera precedente da ignoti ladri dall’interno della Citroen C3, parcheggiata in Via San Prospero di Correggio, di don Alberto Debbi, parroco 45enne di Correggio, mentre stava celebrando una funzione religiosa nella chiesa di San Prospero, in preparazione della Festa di Ognissanti.

Foto 2 di 2



Il parroco ieri era andato a sporgere denuncia, ma i carabinieri erano già pronti a restituirgli la refurtiva, del valore di un migliaio di euro. Mancava solo una busta delle offerte dal contenuto di circa 20 euro. Uno dei due abiti talari rinvenuto, ovvero quello con la dedica, era stato donato a don Alberto, dai parrocchiani dell’Unione Pastorale Beata Vergine delle Grazie, la sera del 1° ottobre 1 in occasione della sua investitura a parroco di Correggio. Le indagini ora proseguono per risalire agli autori del furto.