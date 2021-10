CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Copre i topi d’auto e viene denunciata dai carabinieri per favoreggiamento. La 44enne è stata denunciata dopo le indagini relative al furto di effetti personali rubati, il 14 maggio scorso, dall’interno di due auto in sosta nel parcheggio del Conad di via Arduini a Cavriago. Ad accorgersi dei furti i proprietari dei mezzi: una 65enne di Cavriago e un 49enne di Bibbiano. Il furto è stato notato da un passante che ha annotato il numero della targa dell’auto utilizzata dai malviventi per la fuga.

Le indagini dei carabinieri di Cavriago, sia grazie alle dichiarazioni fornite dal testimone che all’analisi del sistema delle telecamere dei varchi di accesso al Comune, hanno consentito di risalire all’auto utilizzata dai malviventi per allontanarsi dopo il furto. La Fiat Panda, è intestata a una 44enne di Bibbiano che ha cercato di eludere le indagini dei carabinieri finalizzate a conoscere chi avesse in uso il mezzo. La donna è stata denunciata per favoreggiamento personale.