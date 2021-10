CORREGGIO (Reggio Emilia) – La Finanza, nel corso degli approfondimenti svolti per contrastare le condotte di illecito accesso alle risorse finanziarie erogate dall’Unione Europea nel settore della Politica agricola comune, ha accertato un’ipotesi di grave irregolarità a carico di un’azienda reggiana formalmente attiva, tra l’altro, nel settore delle coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi.

In particolare, i militari della tenenza della Finanza di Correggio, in seguito adaccertamenti, hanno scoperto che l’impresa controllata avrebbe beneficiato indebitamente, negli anni dal 2014 al 2020, di contributi europei messi a disposizione dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna (Agrea) e correlati alla coltivazione di un terreno condotto in affitto fuori regione.

L’attività investigativa è stata sviluppata valorizzando, prima, l’ampio patrimonio informativo contenuto nelle banche dati in uso al Corpo, le cui risultanze sono state, poi, incrociate con le evidenze emerse in fase di analisi della documentazione prodotta per l’ottenimento del beneficio in questione.

Si è reso, altresì, necessario l’interessamento del Reparto del corpo territorialmente competente in relazione all’ubicazione del terreno, per eseguire riscontri diretti “in loco” circa l’effettiva attuazione dei cosiddetti piani colturali descritti nella domanda presentata all’Agrea.

I complessivi accertamenti svolti hanno fatto emergere che l’azienda non aveva mai coltivato il terreno per il quale erano stati annualmente percepiti i contributi per oltre 8mila euro. Pertanto l’imprenditore è stato sanzionato. E’ stata anche interessata l’Agrea, in qualità di organismo di gestione e pagamento, per l’immediata sospensione delle erogazioni e il recupero delle somme illecitamente percepite dal responsabile.