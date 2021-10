Comune, più spazio a confronto su circoscrizioni

REGGIO EMILIA – Il Comune ha prorogato la possibilità per i cittadini di partecipare online alla stesura del futuro regolamento degli organismi territoriali decentrati, che andrà a disciplinare i rapporti tra l’amministrazione e gli organi delle “nuove” circoscrizioni(comitati di quartiere, consigli d’ambito e consulta cittadina dei quartieri).

In particolare, fino al prossimo 15 novembre, il testo base del regolamento (pubblicato sul sito del Comune), sarà aperto alla raccolta di proposte, integrazioni e modifiche da parte di tutti i cittadini interessati (o i rappresentati di interessi), che potranno così collaborare alla stesura definitiva del documento. È possibile intervenire inviando un commento, cioè un testo libero che esprime un parere, anche critico purché argomentato, oppure un emendamento, che riscrive del tutto o in parte quello proposto.

Per partecipare è necessario essere in possesso di Spid o Cie (carta d’identità elettronica) e collegarsi alla pagina www.comune.re.it/cittacollaborativa. L’obiettivo è di arrivare in autunno ad una stesura definitiva del regolamento, da sottoporre al Consiglio comunale in tempi utili per avere i nuovi organismi territoriali attivi nel 2022.