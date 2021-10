Clean Service festeggia 25 anni di storia: l’anniversario dell’azienda emiliana

REGGIO EMILIA – Clean Service, azienda emiliana dalla solida reputazione, compie venticinque anni e festeggia questo traguardo con una iniziativa nella rinnovata sede di Reggio Emilia. L’evento, a numero chiuso e su invito, si svolgerà direttamente nella sede di Clean Service nella giornata di venerdì 22 ottobre, a partire dalle ore 18. Tanti i volti noti del comparto manifatturiero di casa nostra e non mancheranno nemmeno personalità del mondo istituzionale. All’iniziativa prenderà parte anche il sindaco di Reggio Emilia, Dott. Luca Vecchi, che farà gli onori di casa. Certa la partecipazione del Dott. Alessio Mammi, assessore regionale, ci sarà anche il Dott. Giammaria Manghi, che ricopre il ruolo di Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

“Sarà una festa nel pieno rispetto delle normative vigenti, con il desiderio di festeggiare questo traguardo così importante per me e per tutte le persone che fanno parte della grande famiglia Clean Service” così l’imprenditore Gianfranco Lusuardi, storico volto del panorama industriale reggiano. Lusuardi ha continuato dicendo: “La forza dell’Emilia sta anche nelle sue aziende che permettono a tutti noi di guardare al futuro in modo sereno e di poter lavorare in un contesto dinamico; e noi siamo fieri, nel nostro piccolo, di contribuire a questo risultato. L’Emilia è la locomotiva d’Italia e noi di Clean Service continueremo a lavorare fianco a fianco delle imprese, fornendo loro tutti i nostri servizi, con la professionalità e con la passione che ci ha sempre contraddistinto”.

Clean Service è cresciuta in modo progressivo e graduale, instaurando un legame indissolubile con il proprio territorio: in tal modo ha potuto affermarsi non solo per l’alta qualità del servizio offerto, ma anche per l’affidabilità nel tempo garantita da una presenza ininterrotta nelle zone in cui opera.

La competenza e la professionalità riconosciute a Clean Service sono un patrimonio conquistato ogni giorno con la serietà, l’onestà e la discrezione che da sempre viene messa nello svolgimento dei servizi, siano essi di pulizie civili ed industriali che di servizi ambientali svolti come igiene urbana e gestione rifiuti.

Clean Service si è contraddistinta anche durante la recente emergenza sanitaria, organizzandosi in tempi record, per garantire a diversi livelli servizi di sanificazione per i clienti e servizi di raccolta dei rifiuti sanitari alle persone in isolamento Covid19.

Venticinque anni di storia, una grande esperienza maturata nel tempo: congratulazioni a tutti coloro che lavorano e che fanno parte del grande mondo Clean Service.