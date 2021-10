Cambiamenti climatici, Reggio risponde piantando 2.900 alberi

REGGIO EMILIA – Quasi 2.900 nuovi alberi e arbusti saranno piantati in quattro parchi di Reggio Emilia nell’ambito di un progetto del Comune per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Nelle aree verdi, che saranno riforestate per contrastare in particolare le crescenti ondate di calore estivo, inizieranno inoltre sabato prossimo una serie di passeggiate con progettisti ed esperti botanici.

“Questi interventi – spiega l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini – sono modello di come l’Amministrazione comunale voglia mettere in atto le azioni di forestazione in ambito urbano: non solo alberi messi a dimora, ma opere che, sulla base di analisi e localizzazioni specifiche, concretizzino l’adattamento ai cambiamenti climatici e rendano lo spazio pubblico, in questo caso i parchi, sempre più accogliente e vivibile dai cittadini in tutte le stagioni”.