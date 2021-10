S. ILARIO (Reggio Emilia) – Un camionista di 55 anni, residente a Cervia, è morto oggi in un incidente avvenuto verso le 13 sulla via Emilia a Calerno di S. Ilario. L’uomo stava viaggiando in direzione Parma quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di un’abitazione all’angola con via XXV Luglio.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, inviati dal 118, le ambulanze e l’elisoccorso, ma, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. A Calerno sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione che è stata squarciata ed è inagibile. L’incidente ha provocato lunghe file sulla via Emilia.

Il sindaco: “Casa inagibile, famiglia evacuata”

Ha detto il sindaco di S. Ilario Carlo Perucchetti: “L’amministrazione di Sant’Ilario si è immediatamente recata sul luogo dell’incidente a Calerno ed è fin dai primissimi minuti successivi all’incidente impegnata in ogni aspetto di questa tragedia. I servizi tecnici del Comune stanno collaborando con i Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Carabinieri per la messa in sicurezza dell’edificio e il ripristino della viabilità. I servizi sociali sono in contatto con la famiglia che abita la casa lesionata e attualmente inabitabile. I tecnici stanno anche verificando se il resto della struttura dell’abitazione sia in sicurezza, consentendo pertanto agli altri residenti di poter restare nelle proprie abitazioni. In più, le nostre forze sono anche impegnate nell’aiutare a ripristinare il più presto possibile la normale circolazione del traffico, rimuovendo sia il mezzo sia le macerie dell’abitazione. Un’operazione resa complicata dal fatto che, purtroppo, l’incidente è avvenuto proprio nel punto più stretto di Calerno. Esprimiamo condoglianze e la massima solidarietà alla famiglia dell’autotrasportatore colpita da questa terribile tragedia e restiamo in attesa di capire quali siano state le reali dinamiche che hanno causato l’incidente”.