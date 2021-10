Biden: “Grato al Pontefice, leader contro la crisi climatica e la pandemia”

ROMA – Oggi il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden ricevuti in udienza da Papa Francesco. La notizia, diffusa prima dalla Casa Bianca, è stata confermata in questi giorni dalla Sala Stampa della Santa Sede, che come di consueto non fornisce alcuna indiscrezione né anticipazione rispetto ai temi dell’udienza, in programma proprio alla vigilia del vertice del G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre.

“Grato a Papa Francesco per la sua difesa dei poveri e di chi soffre per la fame, i conflitti o le persecuzioni; e, ancora, per la sua “guida” nella lotta contro la crisi climatica e la pandemia” ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti dopo il colloquio con il Pontefice.

“È stato un onore incontrare Papa Francesco di nuovo in Vaticano oggi” ha scritto il capo di Stato, sul suo profilo Twitter. “Ho ringraziato Sua santità per la sua difesa dei poveri del mondo e di coloro che soffrono a causa della fame, dei conflitti e delle persecuzioni e ho lodato la sua guida nella lotta contro la crisi climatica e per porre fine alla pandemia”.

L’incontro di oggi in Vaticano è durato di più di quanto non fosse accaduto con i precedenti presidenti degli Stati Uniti. Il colloquio, alla vigilia del G20, è andato avanti per oltre un’ora e un quarto: con il Papa, Barack Obama si era fermato a 50 minuti, Donald Trump a 30 (Fonte Dire).