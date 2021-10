Bellacoopia: nove progetti su Green, Innovazione e Welfare

REGGIO EMILIA – L’Aula Magna dell’Unimore di Reggio Emilia ha ospitato la Finale Bellacoopia University. Oltre 60 studenti dei Dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Educazione e Scienze Umane, Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Scienze della Vita ed Economia Marco Biagi hanno partecipato all’edizione 2020-21. Il percorso, promosso da Legacoop Emilia Ovest con l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha portato all’elaborazione di 9 progetti focalizzati in particolare sui temi Green, Innovazione, Welfare, molto attuali e al centro delle politiche di investimento e dell’Agenda 2030.

I progetti sono stati presentati in un’iniziativa finale introdotta e coordinata dai responsabili Bellacoopia Matteo Pellegrini e Daniela Cervi di Legacoop Emilia Ovest. I gruppi di studenti erano affiancati e supportati dalle cooperative tutor: Accento, Andria, Arbizzi, Cirfood, Conad, Coopservice, Greslab, Proges, Telereggio.

E’ stata presentata anche la nuova edizione 2021-22, che inaugurerà il 17 novembre e si svilupperà in seminari, workshop, e incontri formativi.

Bellacoopia University dà diritto a 6 Cfu, e si propone di trasmettere ai giovani i valori di socialità, eticità, mutualità, imprenditorialità, impegno civile, attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa. Si intende mostrare una via alternativa di fare impresa, dove le proprie capacità personali vengono investite in una struttura societaria, quella cooperativa, in cui essere i veri protagonisti ed in cui la propria vocazione imprenditoriale viene valorizzata.