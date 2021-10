Abbandona rifiuti vegetali lungo la scarpata: denunciato

BAISO (Reggio Emilia) – Abbandona dei residui vegetali lungo la scarpata: 76enne denunciato dai carabinieri forestali di Carpineti. L’uomo ha utilizzato la scarpata a valle della strada denominata via Montecasola a Baiso per abbandonare, in più riprese, rifiuti urbani non pericolosi. A scoprirlo i carabinieri della stazione forestale di Carpineti, che a conclusione degli accertamenti, hanno sanzionato l’uomo con una multa di 600 euro.

I militari, durante un servizio di vigilanza ambientale, transitando lungo via Montecasale a Baiso, hanno visto il 76enne che stava lanciando un sacco di plastica lungo la scarpata a valle della strada. Sono intervenuti e hanno identificato l’uomo che, peraltro, stava facendo la stessa cosa con altri 3 sacchi di plastica pieni di residui vegetali che sono stati trovati dai militari all’interno della sua auto parcheggiata nelle vicinanze.

L’anziano ha ammesso di aver tentato di disfarsi in maniera illecita dei residui vegetali derivanti dai lavori di giardinaggio che aveva effettuato. L’uomo, dopo essere stato sanzionato, è stato invitato a recuperare il sacco lanciato per smaltirlo, insieme agli altri 3 rinvenuti nell’auto, nella locale isola ecologica comunale.