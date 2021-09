Vertici regionali Cna, tris di nomine per gli imprenditori reggiani

REGGIO EMILIA – Il presidente Cna Reggio Emilia Giorgio Lugli è stato confermato anche nella vicepresidenza di Cna Emilia Romagna, al termine dell’assemblea elettiva in cui è stato rieletto l’imprenditore piacentino Dario Costantini ai vertici regionali.

Nelle scorse settimane altri due imprenditori reggiani hanno raggiunto posizioni di prestigio nel sistema regionale: si tratta di Paola Ligabue, eletta presidente del raggruppamento Cna Impresa Donna Emilia Romagna, e di Marcello Mattioli, nuovo presidente regionale dei Giovani Imprenditori.

“Sono fiero e orgoglioso della fiducia rinnovata nella vicepresidenza – ha commentato il presidente Lugli – e della stima dimostrata verso i miei colleghi reggiani, a cui faccio i complimenti per il nuovo incarico. La nostra regione è piena di eccellenze e il nostro territorio, in particolare, si è sempre distinto per le persone in grado di rappresentare al meglio i valori dell’Associazione. Rinnovo i complimenti al presidente Costantini per l’ottimo lavoro in questi anni non facili e per aver saputo condurre in modo unito e coeso la nostra Cna nel corso dell’emergenza sanitaria da coronavirus, consapevoli di continuare a lavorare per portarci fuori dalla pandemia e far ripartire tutte le nostre imprese”.

“Con le colleghe del direttivo – sono state le prime parole di Paola Ligabue – nei prossimi anni porterò avanti un lavoro a 360 gradi che punterà alla collaborazione con tutte le altre associazioni di genere o che hanno una articolazione di genere, per essere sempre più numerose, visibili e presenti sulla scena “pubblica”. Rafforzeremo le alleanze con le scuole, luogo strategico per preparare la classe imprenditoriale del futuro, lavorando su una maggiore consapevolezza delle giovani donne in merito all’importanza delle materie STEM, che possono essere il trampolino di lancio verso sbocchi professionali di grande impatto anche economico, cercando dei role models nelle aziende del circuito CNA. Altro tema centrale sarà il passaggio generazionale per vincere il pregiudizio, ancora troppo diffuso, dei padri che vedono nel figlio maschio il proprio successore, così come stimoleremo le Istituzioni, la Regione in primis, per la messa a punto di misure che incentivino le attività artigiane femminili”.

Marcello Mattioli, oltre ad essere il neo presidente regionale dei giovani imprenditori, è vicepresidente nazionale e presidente territoriale del raggruppamento CNA che a Reggio Emilia conta 1266 soci, di cui 380 donne e 886 uomini.

“Nei prossimi 4 anni lavoreremo per costruire e rafforzare il dialogo e il confronto con i giovani imprenditori associati sul territorio – spiega Mattioli – in modo da costruire proposte concrete e condivise da portare all’interno dell’Associazione e a tutti gli stakeholder esterni, politici ed economici. Il nuovo direttivo che ho la fortuna di guidare è composto da imprenditori di settori e dimensioni molto differenti (dalla ditta individuale all’azienda con oltre 100 dipendenti). Sono convinto che questa scelta ci porterà a strutturare insieme un programma di lavoro capace di coinvolgere e rappresentare la maggior parte degli associati. In questo mandato rafforzeremo il dialogo con le scuole e l’università collaborando strettamente con Cna Education. Non immagino un gruppo di lavoro chiuso ma capace di dialogare e interagire con gli altri imprenditori e dirigenti dell’Associazione per portare e costruire valore reciproco. Sarà inoltre importante creare occasioni di networking e di formazione itineranti sul territorio, in modo da coinvolgere un maggior numero di imprese. La connessione e l’integrazione al sistema Regionale e Nazionale resta per il giovani imprenditori un’opportunità da cogliere”.

L’assemblea regionale, dopo quelle territoriali, rappresenta il penultimo atto del percorso elettivo quadriennale di Cna, che si chiuderà a dicembre con le elezioni nazionali.