Unahotels, buona la prima: espugnato il PalaDozza

REGGIO EMILIA – Buono l’esordio della Unhotels in Supercoppa con una vittoria per 67-80 contro la Fortitudo. Unica macchia l’infortunio di Cinciarini che esce nel secondo quarto per una botta alla coscia. Il primo quarto di partita è equilibrato, ma la Pallacanestro reggiana dilaga nel secondo quarto con un parziale di 9-24 e nel terzo (14-28). Il vantaggio massimo arriva nel mezzo del terzo quarto a 36-59. Grande Thompson (24 punti con 4 su 4 a tre) e Olisevicius (19 punti con 7 rimbalzi e 5 falli subiti). La squadra di Caja è sembrata decisamente in forma. Normale un calo nell’ultimo quarto. Si chiude 67-80

FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 67-80

(21-18; 30-42; 44-70)

FORTITUDO: Ashley 8, Gudmundsson 5, Aradori 13, Mancinelli 2, Pavani ne, Procida 5, Benzing 11, Manna ne, Richardson 10, Baldasso 6, Groselle 7. Allenatore: Repesa.

UNAHOTELS: Thompson 24, Hopkins 8, Candi 11, Baldi Rossi 5, Strautins 3, Crawford 6, Cinciarini, Johnson, Olisevicius 19, Bonacini ne, Diouf 4. Allenatore: Caja.

Arbitri: Rossi, Paglialunga, Catani.