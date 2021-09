REGGIO EMILIA – Un difensore esterno e un attaccante. Sono gli ultimi colpi di mercato della Reggiana. Il primo è Armando Anastasio in prestito dal Monza. Difensore esterno mancino, 25 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e ha giocato in Serie C con Monza, Albinoleffe e Padova, e in Serie B con Monza, Cosenza, Parma, e Carpi; ha avuto anche una esperienza nella Serie A slovena con il Rijeka.

Ha detto: “Sono felicissimo di essere arrivato in questa piazza importante. Ho tanta voglia di iniziare con i compagni, sperando di toglierci tante soddisfazioni insieme. Sono un giocatore a cui piace molto attaccare e andare a rete; da domani mi metto a disposizione dell’allenatore e spero di fare bene”.

Il secondo è Eric Lanini, 27 anni, attaccante con all’attivo oltre 140 gare disputate in Serie C con le divise di Prato, Matera, Vicenza, Padova, Imolese, Juventus Under 23, Como e Novara, e circa 50 in Serie B con le maglie di Virtus Entella, Lanciano e Como.

Ha detto: “Sono molto contento di aver firmato e di essere un giocatore della Reggiana. Quest’anno Reggio Emilia è sempre stata la mia prima scelta, ho avuto altre proposte ma ho sempre pensato di dover venire a giocare qui perchè sono sicuro che posso fare bene per la squadra e che possiamo toglierci delle soddisfazioni, cercando di riportare la Società nei palcoscenici che merita. Sono carico e motivato e non vedo l’ora di scendere in campo per questa maglia, soprattutto perchè avrò la possibilità di scendere in campo allo stadio Città del Tricolore, che mi ha sempre affascinato. Ho visto che la tifoseria è molto calda, e adesso che si può tornare allo stadio sono sicuro che ci daranno una marcia in più”.