Ubriaco al volante, la madre anziana di fianco: denunciato

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Un intervento particolare quello che un agente della Polizia Locale dell’Unione Appennino ha dovuto effettuare domenica scorsa. Attorno alle 12.30, percorrendo la SP9 vicino a Gatta, si è trovato dietro un’auto che zigzagava vistosamente, arrivando per un paio di volte a invadere la corsia opposta solo per un caso fortunato senza causare incidenti.

L’agente si è armato di un certo coraggio, è riuscito a superare e fermare l’auto, che risultava condotta da un uomo di 51 anni, di Quattro Castella. A bordo con lui sul sedile del passeggero c’era la madre anziana. Constatato il forte odore di vino e lo stato confuso dell’automobilista, è stato sottoposto alla prova del palloncino, evidenziando in due test a breve distanza di tempo l’uno dall’altro un tasso superiore a 2, quando il limite massimo consentito è 0.5. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.