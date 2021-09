Trasporto illecito di rifiuti non pericolosi: camionista denunciato

RUBIERA (Reggio Emilia) – Trasporto illeciti di rifiuti non pericolosi: 37enne reggiano denunciato dai carabinieri forestali. I rifiuti ferrosi di varia natura, la cui provenienza è al vaglio, sono stati sequestrati insieme all’autocarro che li trasportava.

I militari forestali, insieme ai carabinieri di Rubiera, hanno eseguito una serie di posti di controllo lungo le arterie stradale del comprensorio ceramico reggiano e hanno fermato un autocarro condotto da un 37enne di Reggio Emilia. Terminate le procedure di identificazione hanno appurato che nell’autocarro erano stati caricati rifiuti ferrosi di varia natura.

Hanno controllato la documentazione e hanno scoperto che non c’era nulla che attestasse l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, requisito indispensabile per trasportare rifiuti. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per trasporto illecito di rifiuti non pericolosi.