REGGIO EMILIA – Tutto pronto per la decima edizione dello Sbaracco Day di CNA che si terrà sabato 11 settembre nel centro storico di Reggio Emilia, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid che da oltre un anno ci accompagnano nella vita quotidiana.

Un’iniziativa, ideata da Cna e Cna Commercio Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord, entrata ormai nella tradizione cittadina, a cui i commercianti non vogliono rinunciare.

Ha detto il presidente Cna Commercio Dino Spallanzani: “Siamo reduci da un altro anno molto difficile per i consumi, in particolare per i beni considerati non di prima necessità. Il format dello Sbaracco, che prevede l’esposizione all’esterno davanti al negozio, di certo faciliterà le vendite e eviterà le file per entrare in negozio. In più visto le condizioni meteo ancora clementi, sarà una bella occasione per vivere il nostro bellissimo centro storico e ‘premiarci’ con un po’ di sano shopping terapeutico dopo le fatiche e le sofferenze che l’emergenza covid ha continuato a imporci”.

Sono oltre 60 gli esercenti che esporranno la merce di fine stagione a prezzi davvero vantaggiosi; tante conferme, ma anche qualche novità con alcune nuove aperture, tra abbigliamento uomo, donna, bimbo, l’official store di Pallacanestro Reggiana e Reggiana Calcio, calzature, profumerie, ma anche erboristeria, casalinghi, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, elettrodomestici, bigiotteria e accessori, gastronomia.

Aggiunge Annarella Ferretti, presidente Cna Area Centro: “Ci sarà maggiore concentrazione di negozi aderenti in particolare in via Emilia San Pietro, via Farini, via Calderini e via Toschi, ma l’invito è quello di perlustrare tutti i bellissimi vicoli e le piazze della nostra città”.

Le vie interessate dallo Sbaracco sono: Corso Garibaldi, Isolato S. Rocco, Piazza Prampolini, Piazza San Prospero, Vicolo Broletto, Via Calderini, Via Emilia S. Pietro, Via Emilia S. Stefano, Via Farini, Via Fornaciari, Via Guidelli, Via Guido da Castello, Via Panciroli, Via S. Pietro Martire, Via Toschi, Vicolo Trivelli, Via Veneto.

Sul sito www.cnare.it la lista completa dei negozi aderenti.