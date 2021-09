Torna il Dinamico festival: ecco il programma

REGGIO EMILIA – Mancano solo una settimana all’IX edizione del Dinamico Festival, la kermesse che dal 2010 porta il circo contemporaneo nei parchi di Reggio Emilia. L’evento si terrà dal 9 al 12 settembre 2021 al Parco del Popolo (Giardini Pubblici) e vedrà la partecipazione di 12 compagnie con circa 26 repliche di spettacoli tra show sotto-tenda e al teatro Cavallerizza, spettacoli a cappello e concerti.

Il festival apre giovedì 9 settembre dalle 17 con lo spettacolo Freddy Show continuando con Davaii (18), una piece di circo e musica, Passages (19) una premier di circo “cubista”, Mimes (19 e 22,30) che vedrà in scena tre mimi fuori dal comune, White Out (20) che racconta storie di scalate impossibili e infine il doppio spettacolo di Francesca Mari e Simone di Biagio (Tempera + Tangle, 21:30).

Ospiti del festival saranno poi, nei giorni successivi, il Circo Madera con lo spettacolo Hesperus, Cie de là Prakà con Maiador, Cia Depaso con Trottola, il duo Bettaglio-Caramia con Promise Land e Fabrizio Rosselli con Bakèkè. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 sono previsti concerti e dj set serali.

Una programmazione varia, nonostante le difficoltà organizzative del periodo, resa possibile grazie alle collaborazioni con altri attori della cultura locale, al fine di sostenere e promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo: ITeatri, Centro teatrale Mamimò e Reggio Film Festival. Per la prima volta al Dinamico è previsto uno spazio-cinema, dove verranno programmati il corto Collynacon (in collaborazione con il Reggio Film Festival) e A domestic Apocalypse, di My!Laika e Side Kunst Cirque.

Il festival è organizzato da Dinamica ASP con il contributo di Comune di Reggio Emilia, MIC Ministero della Cultura e Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Fondazione I Teatri, Mamimò, Reggio Film Festival. Main sponsor: Iren, Conad, Ecor, Coopservice.

Il parco sarà, come di consueto, allestito con aree gioco e aree food oltre a palchi e tende dove si terranno gli spettacoli e i concerti, progettate in modo da mantenere il distanziamento e la sicurezza di tutti gli spettatori e dello staff dell’evento. Durante le giornate sarà possibile anche seguire i laboratori di piccolo circo realizzati in collaborazione con Conad. Il Festival continuerà poi con altre date in collaborazione con il Mamimò (sabato 18 settembre al Teatro Piccolo Orologio) e Fondazione i Teatri (2 e 3 ottobre).

Il programma completo e la biglietteria online sono su www.dinamicofestival.it. I biglietti possono essere acquistati online o alla biglietteria del parco, nei giorni del festival, dalle 16. Gli spettacoli in Teatro Cavallerizza e Tenda Madera hanno un costo di 12, 10 e 6€ (intero, ridotto e bambini); i film e gli spettacoli al palco Arena biglietto unico 6 €, mentre gli spettacoli nel palco Avert sono offerta libera (e consapevole). Laboratori, concerti, giochi e attività nel parco sono gratuiti.