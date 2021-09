REGGIO EMILIA – Tenta il suicidio, salvata dalla polizia. Verso le 18,30 di ieri, nella zona sud di Reggio, gli agenti della squadra volanti sono intervenuti per la segnalazione di una persona che, aggrappata alla balaustra del balcone all’ottavo piano, manifestava intenti suicidi. I poliziotti hanno provato a far ragionare la donna per convincerla a rientrare in casa.

Nel mentre, un’agente della questura di Reggio Emilia, libera dal servizio e lì presente perché di passaggio, ha visto la scena ed è riuscita ad accedere al palazzo e all’interno di un appartamento sotto a quello della signora per cui era stato richiesto l’intervento. Ha instaurato una conversazione con la donna fino a quando è riuscita a farla rientrare in casa.