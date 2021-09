Spaccio tra minorenni al parco del Popolo: studente denunciato

REGGIO EMILIA – Spaccio tra minori al parco del Popolo: studente denunciato dai carabinieri. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, i militari hanno effettuato un controllo all’interno del parco e hanno fermato due minori che stavano facendo movimenti sospetti. Li hanno perquisiti e hanno trovato addosso a uno dei due una decina di grammi di hascisc che gli erano appena stati ceduti dal coetaneo che, a sua volta, aveva nel marsupio 70 euro ricevuti dal cliente per la cessione dello stupefacente.

I due sono stati portati in caserma. Uno è stato denunciato per spaccio e l’altro è stato segnalato alla prefettura come assuntore. La casa del minore che aveva venduto la droga è stata perquisita dai militari che hanno sequestrato altri 4 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.