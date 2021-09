Spaccio in piazzale Europa, nove immigrati arrestati

REGGIO EMILIA – Nove immigrati sono stati arrestati dalla polizia, per detenzione ai fini di spaccio, nel corso dell’operazione “Piazzale pulito”. Si tratta di arresti differiti nei confronti di cittadini stranieri che erano stati colti in flagranza di reato, in agosto, mentre vendevano droga, nell’area di Piazzale Europa. L’attività della questura ha consentito di documentare numerose e quotidiane cessioni di hascisc effettuate in piazzale Europa da cittadini, per lo più gambiani, a vari compratori.

Il costante impiego di agenti in borghese, per sorvegliare e riprendere i luoghi, ha permesso di registrare, in diretta, lo spaccio. Gli investigatori, d’accordo con il magistrato, dopo avere documentato la cessione della droga, recuperato lo stupefacente dall’acquirente e identificato il pusher, hanno posticipato l’arresto per ricostruire l’intera filiera dello spaccio.

Sono state elevate anche 23 sanzioni amministrative nei confronti degli acquirenti sorpresi poco dopo l’acquisto dello stupefacente e poi segnalati alla Prefettura. I nove arrestati sono giovani immigrati provenienti dall’Africa sub sahariana e occupano abusivamente le ex Officine Reggiane.

Ha detto il questore Giuseppe Ferrari: “Al di là delle singole posizioni degli arrestati, tutti stranieri riconducibili all ‘area dismessa delle ex officine Reggiane, che saranno giudicati nelle sedi preposte, rilevo, nel corso dei servizi di agosto, l’elevato numero di acquirenti di sostanza stupefacente a cui è stato contestato di fare uso di droga. Sono persone, per lo più, italiane, con una regolare occupazione, residenti in città, abituate a recarsi in piazzale Europa per l’acquisto di sostanze illegali. Pur in presenza di una così estesa domanda, l’operazione di oggi ha indubbiamente inferto un duro colpo allo smercio al minuto di stupefacente”.