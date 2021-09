Spaccio a Novellara, due denunce

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Spaccio di droga a Novellara: denunciati un 33enne di Gualtieri e un 46enne di Novellara. Già dallo scorso agosto, i carabinieri di Novellara stavano monitorando un’attività di spaccio in paese. Dopo una serie di appostamenti, l’attenzione dei militari si è concentrata sui due che, sabato scorso, sono stati fermati.

I sospetti degli uomini dell’Arma sono diventati certezze nel momento in cui, in seguito alle perquisizioni eseguite nelle loro abitazioni, sono spuntati circa 10 grammi di droga tra hascisc e cocaina già suddivisa in dosi, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento.

I militari hanno sequestrato la droga e hanno denunciato i due per detenzione ai fini di spaccio.