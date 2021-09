Sinistra italiana riapre la sua sede in via Zandonai

REGGIO EMILIA – Sinistra italiana riapre mercoledì 8 settembre la sede in via Zandonai 27 a Reggio Emilia. Lo annuncia la nuova segretaria, Antonella Festa, che ha preso il posto di Cosimo Pederzoli che pure continuerà a restare ben presente nella vita del partito.

Scrive la Festa:”Mercoledì alle 19 riapriremo, con un evento conviviale, la nostra sede per rivederci in presenza, dopo che da più di un anno, a causa della pandemia, abbiamo privilegiato incontri ed eventi on line. Presenteremo un programma di eventi, denominato “Mercoledì in via Zandonai 27”, che si svolgeranno a cadenza quindicinale su argomenti di carattere locale e nazionale, parleremo di partecipazione dei cittadini, dell’importanza del verde pubblico per l’ambiente e per la salute, di politiche della casa, di immigrazione come risorsa, di scuola, di medicina di base ma anche di Patrimoniale, di autonomia differenziata, di salario minimo, di orario di lavoro, di ius soli, di riduzione delle spese militari solo per anticipare alcuni argomenti”.