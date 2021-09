Sinistra, Fratoianni domani a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sarà domani mercoledì 22 settembre nel pomeriggio a Reggio Emilia e poi la sera a Campi Bisenzio (Fi). Dalle 15 in poi sarà presente al tavolo di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la tassazione delle grandi ricchezze, che si terrà davanti alla Biblioteca Panizzi, in via Farini 3. Fratoianni sarà poi a Campi Bisenzio (Firenze), dove nell’ambito della Festa regionale di Sinistra Italiana – in corso nell’area del Circolo Rinascita (piazza Matteucci) vi sarà prima una cena di sottoscrizione a sostegno dei lavoratori della Gkn. Poi alle ore 21 incontro pubblico insieme al segretario della Fiom Firenze Daniele Calosi, le Rsu Fiom della Gkn, Paolo Solimeno Giuristi Democratici, Alessia Petraglia segretaria SI Toscana. Giovedi 23 settembre Fratoianni sarà in Friuli Venezia Giulia.